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Онлайн калькулятор расчета стоимости окон ПВХ калькулятор
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Пластиковые окна от производителя в СПб и ЛО

Rehau Blitz
Rehau Blitz NEW
от 6950 руб.
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Rehau Grazio
Rehau Grazio
от 8400 руб.
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Veka Euroline
Veka Euroline
от 7400 руб.
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Veka Proline
Veka Proline
от 8970 руб.
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Оконный завод «ОкнаБест» — один из ведущих производителей пластиковых окон в Санкт-Петербурге. Мы начали свою работу в 2000 году, когда металлопластиковые конструкции стали появляться только на внутреннем рынке, а в большинстве домов можно было увидеть только привычные всем деревянные рамы. Нашей главной характеристикой является то, что мы не только производим и продаем окна. Вы можете заказать у нас новые модели остекления (английские окна, раздвижные порталы, светопрозрачные ограждения для балконов и лоджий) по низким ценам с установкой, зачастую не имеющие себе равных по своим характеристикам.

Мы предлагаем лучшие решения для Вашего дома

Пластиковые окна
Пластиковые окна
от 6770 ₽/М²
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Остекление балконов и лоджий
Остекление балконов и лоджий
от 7500 ₽/М²
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Отделка балконов и лоджий
Отделка балконов и лоджий
от 1930 ₽/М²
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Замена холодного остекления на теплое
Замена холодного остекления на теплое
от 15500 ₽/М²
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Остекление дач, коттеджей и загородных домов
Остекление дач, коттеджей и загородных домов
от 7700 ₽/М²
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Остекление беседок, веранд и террас
Остекление беседок, веранд и террас
от 6190 ₽/М²
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Баннер скидка 30%


Онлайн калькулятор расчета стоимости окон ПВХ

Шаг 1: Выберите тип окна
Одностворчатое окно Одностворчатое окно
Двустворчатое окно Двустворчатое окно
Трехстворчатое окно Трехстворчатое окно
Балконная дверь Балконная дверь
Шаг 2: Выберите конфигурацию окна
Глухое окно Глухое окно
С поворотно-откидной створкой С поворотно-откидной створкой
С поворотно-откидной створкой и фрамугой С поворотно-откидной створкой и фрамугой
С поворотно-откидной и глухой створками С поворотно-откидной и глухой створками
С поворотно-откидной и поворотной створками С поворотно-откидной и поворотной створками
Т-образное с поворотно-откидной и глухой створками Т-образное с поворотно-откидной и глухой створками
Т-образное с поворотной и поворотно-откидной створками Т-образное с поворотной и поворотно-откидной створками
С поворотно-откидной и двумя глухими створками С поворотно-откидной и двумя глухими створками
С поворотно-откидной, глухой и поворотной створками С поворотно-откидной, глухой и поворотной створками
Т-образное с двумя глухими и поворотно-откидной створками Т-образное с двумя глухими и поворотно-откидной створками
Т-образное с поворотной и глухой и поворотно-откидной створками Т-образное с поворотной и глухой и поворотно-откидной створками
Балконная дверь Балконная дверь
Штульповая балконная дверь Штульповая балконная дверь
Балконный блок, с глухим окном Балконный блок, с глухим окном
Балконный блок, с поворотно-откидной створкой Балконный блок, с поворотно-откидной створкой
Шаг 3: Укажите ширину и высоту окна
Ширина мм.
X
Высота мм.
Рассчитать
Шаг 4: Результат расчета стоимости
Step
Цена: 0 руб.
Характеристики:
Размер (Ш x В):
Размер (Ш x В):
Профиль:
VEKA 60 мм, 4 камеры
Стеклопакет:
Однокамерный (4-16-4)
Рассчитать с установкой под ключ

Благодаря тому, что наше оконное производство оснащено современными, постоянно модернизируемыми автоматическими линиями с немецким оборудованием, вся выпускаемая продукция полностью соответствует российским и международным требованиям в плане допусков и надежности. Это позволяет нам гарантировать фактический срок службы изделий не менее 50 лет. Немаловажным является и то, что все штатные специалисты оконного завода «ОкнаБест» (в том числе – работающие с выездом по СПб и области) имеют большой стаж, исключающий случайные ошибки на всех этапах.

Цены на окна ПВХ, готовый расчет по серии дома

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Панельные дома
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Кирпичные дома
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Старый фонд

 

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Объемы производимой продукции

Мощности собственного оконного завода позволяют выпускать ежедневно до 830 кв. м изделий (или 25 000 кв. м в месяц). В их числе как пластиковые и алюминиевые окна различных моделей, так и входные, балконные двери, порталы, а также комплектующие и установочные материалы. Максимальный срок выполнения заказов не превышает в среднем 4 суток.

Виды оконных пластиковых профилей, которые мы изготавливаем:

Пластиковые окна VEKA

VEKA

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Пластиковые окна REHAU

REHAU

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Пластиковые окна ULTRA

ULTRA

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Ассортимент стеклопакетов

Наш оконный завод в СПб предлагает купить своим клиентам:

Однокамерные стеклопакеты
Однокамерные стеклопакеты
Они подходят для нормальных условий эксплуатации и становятся отличным вариантом для расположенных в спальных районах домов и квартир
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Двухкамерные стеклопакеты
Двухкамерные стеклопакеты
Отличаются улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Помогают создать уют даже несмотря на пролегающую поблизости автомагистраль
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Энергосберегающие стеклопакеты
Энергосберегающие стеклопакеты
Разработаны специально для зданий, стоящих на открытой местности или расположенных в зонах с холодным климатом
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Пластиковые окна нестандартной формы

Круглые
и овальные окна
Круглые и овальные окна
от 7380 руб.
Треугольные окна
Треугольные окна
от 6200 руб.
Трапециевидные окна
Трапециевидные окна
от 5430 руб.
Многоугольные окна
Многоугольные окна
от 8350 руб.
Прямоугольные
и квадратные окна
Прямоугольные и квадратные окна
от 4100 руб.
Арочные окна
Арочные окна
от 6850 руб.

Предлагая купить пластиковые окна в СПб от завода-производителя, мы оказываем и услуги по их монтажу с. Наши специалисты выполняют работы по установке изделий быстро и с гарантией, а отсутствие перекосов и зазоров за счет правильных замеров и дополнительной герметизации не только помогает продлить срок службы остекления, но и обеспечивает в квартире тишину и комфортную температуру на долгие годы.

Этапы сотрудничества с нами

Заказ пластиковых окон с установкой под ключ на нашем заводе в СПб и Ленинградской области включает в себя следующие шаги:

Предварительный расчет
Предварительный расчет. Получив ваш звонок, специалисты обсудят с вами все детали, а также назовут ориентировочную стоимость.
Финишный расчет
Финишный расчет. Будет выполнен по итогам замеров и позволит узнать окончательную цену вашего заказа.
Доставка
Доставка. Пластиковые окна поставляются напрямую с производства завода в оговоренное время силами нашего автопарка.
Замер
Замер. Мастер компании посетит вас в удобное вам время, проведет измерения, согласует особенности комплектации и монтажа окон.
Заключение договора
Заключение договора. В зависимости от вашего желания, осуществляется в офисе или непосредственно на дому. Предоплата всего 30%, остатки по окончании всех работ.
Монтаж
Монтаж. Это последний этап, на котором мастера компании выполнят демонтаж старых рам и установку новых светопрозрачных конструкций.

Услуги и сервис

Оконный Калькулятор
Оконный калькулятор
У нас вы можете рассчитать стоимость окна прежде чем сделать заказ.
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Кредит и рассрочка
Кредит и рассрочка
Мы предлагаем купить окна ПВХ за наличный расчет, в рассрочку и кредит.
Варианты оплаты
Мобильный офис
Мобильный офис
Проконсультируйтесь и получите готовый договор, не выходя из дома.
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Наши преимущества

Окна из любых материалов

Алюминиевые, пластиковые и деревянные окна.

Изготовление от 3 дней

Автоматический процесс производства ПВХ-окон.

От Эконом до Премиум

Пластиковые окна VEKA, REHAU, ULTRA. Звоните +7 (812) 688-62-57.

Наши партнеры

Ivaper
Rehau
Roto
Veka
Aluechh 120
Ламинация профиля
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Наше портфолио
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Отзывы
Артем Егоров
Заказывали балкон под ключ, в том числе объединение с комнатой.Сотрудничество прошло морально комфортно и без ущерба для кошелька.Ребята очень грамотные, адекватные и приятные в общении.Никаких подвохов, никаких сюрпризов.Всё чинно и благородно.
АРТЕМ ЕГОРОВ
Алексей г.
Всё хорошо, окна заказывал 6 мая, и вот 18 уже привезли их и установили. Все 3 окна хорошего качества и по нормальной цене. Также хочу отметить вежливых сотрудников в офисе, перед подписанием договора меня детально проконсультировали по всем вопросам.
АЛЕКСЕЙ Г.
ИРИНА ЯРОСЛАВОВНА
Выбрали «ОкнаБест» прежде всего за приличный сервис и прозрачную систему расчета. Монтаж и сроки так же порадовали. Мамина хрущевка на пр. Ветеранов преобразилась изнутри, да и с улицы беленькие откосы выглядят симпатично. Летом хотим заказать остекление балкона. Спасибо ребятам, не подвели!
ИРИНА ЯРОСЛАВОВНА
СТАНИСЛАВ
Была серьезная задача – угловое остекление лоджии и окна гостиной с выходом на главную площадь города. Ставлю компании 5+ за качество и сроки. По деньгам сэкономил, в сравнении с теми, кого рассматривал раньше. Спасибо!
СТАНИСЛАВ
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Телефон +7 812 688-62-57
Адрес Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., дом 5
Часы ПН-ПТ 9:00 – 22:00
СБ-ВС 10:00 – 21:00
Емайл [email protected]

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