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Оконный завод «ОкнаБест» — один из ведущих производителей пластиковых окон в Санкт-Петербурге. Мы начали свою работу в 2000 году, когда металлопластиковые конструкции стали появляться только на внутреннем рынке, а в большинстве домов можно было увидеть только привычные всем деревянные рамы. Нашей главной характеристикой является то, что мы не только производим и продаем окна. Вы можете заказать у нас новые модели остекления (английские окна, раздвижные порталы, светопрозрачные ограждения для балконов и лоджий) по низким ценам с установкой, зачастую не имеющие себе равных по своим характеристикам.

Онлайн калькулятор расчета стоимости окон ПВХ Шаг 1: Выберите тип окна Одностворчатое окно Двустворчатое окно Трехстворчатое окно Балконная дверь Шаг 2: Выберите конфигурацию окна Глухое окно С поворотно-откидной створкой С поворотно-откидной створкой и фрамугой С поворотно-откидной и глухой створками С поворотно-откидной и поворотной створками Т-образное с поворотно-откидной и глухой створками Т-образное с поворотной и поворотно-откидной створками С поворотно-откидной и двумя глухими створками С поворотно-откидной, глухой и поворотной створками Т-образное с двумя глухими и поворотно-откидной створками Т-образное с поворотной и глухой и поворотно-откидной створками Балконная дверь Штульповая балконная дверь Балконный блок, с глухим окном Балконный блок, с поворотно-откидной створкой Шаг 3: Укажите ширину и высоту окна Ширина мм. X Высота мм. Рассчитать Шаг 4: Результат расчета стоимости Цена: 0 руб. Характеристики: Размер (Ш x В): Размер (Ш x В): Профиль: VEKA 60 мм, 4 камеры Стеклопакет: Однокамерный (4-16-4) Рассчитать с установкой под ключ

Благодаря тому, что наше оконное производство оснащено современными, постоянно модернизируемыми автоматическими линиями с немецким оборудованием, вся выпускаемая продукция полностью соответствует российским и международным требованиям в плане допусков и надежности. Это позволяет нам гарантировать фактический срок службы изделий не менее 50 лет. Немаловажным является и то, что все штатные специалисты оконного завода «ОкнаБест» (в том числе – работающие с выездом по СПб и области) имеют большой стаж, исключающий случайные ошибки на всех этапах.

Цены на окна ПВХ, готовый расчет по серии дома Панельные дома Кирпичные дома Старый фонд

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Объемы производимой продукции

Мощности собственного оконного завода позволяют выпускать ежедневно до 830 кв. м изделий (или 25 000 кв. м в месяц). В их числе как пластиковые и алюминиевые окна различных моделей, так и входные, балконные двери, порталы, а также комплектующие и установочные материалы. Максимальный срок выполнения заказов не превышает в среднем 4 суток.

Виды оконных пластиковых профилей, которые мы изготавливаем:

Ассортимент стеклопакетов

Наш оконный завод в СПб предлагает купить своим клиентам:

Однокамерные стеклопакеты Они подходят для нормальных условий эксплуатации и становятся отличным вариантом для расположенных в спальных районах домов и квартир Подробнее Двухкамерные стеклопакеты Отличаются улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Помогают создать уют даже несмотря на пролегающую поблизости автомагистраль Подробнее Энергосберегающие стеклопакеты Разработаны специально для зданий, стоящих на открытой местности или расположенных в зонах с холодным климатом Подробнее

Пластиковые окна нестандартной формы Круглые

и овальные окна от 7380 руб. Треугольные окна от 6200 руб. Трапециевидные окна от 5430 руб. Многоугольные окна от 8350 руб. Прямоугольные

и квадратные окна от 4100 руб. Арочные окна от 6850 руб.

Предлагая купить пластиковые окна в СПб от завода-производителя, мы оказываем и услуги по их монтажу с. Наши специалисты выполняют работы по установке изделий быстро и с гарантией, а отсутствие перекосов и зазоров за счет правильных замеров и дополнительной герметизации не только помогает продлить срок службы остекления, но и обеспечивает в квартире тишину и комфортную температуру на долгие годы.

Этапы сотрудничества с нами

Заказ пластиковых окон с установкой под ключ на нашем заводе в СПб и Ленинградской области включает в себя следующие шаги: