Оконный завод «ОкнаБест» — один из ведущих производителей пластиковых окон в Санкт-Петербурге. Мы начали свою работу в 2000 году, когда металлопластиковые конструкции стали появляться только на внутреннем рынке, а в большинстве домов можно было увидеть только привычные всем деревянные рамы. Нашей главной характеристикой является то, что мы не только производим и продаем окна. Вы можете заказать у нас новые модели остекления (английские окна, раздвижные порталы, светопрозрачные ограждения для балконов и лоджий) по низким ценам с установкой, зачастую не имеющие себе равных по своим характеристикам.
Т-образное с поворотно-откидной и глухой створками
Т-образное с поворотной и поворотно-откидной створками
С поворотно-откидной и двумя глухими створками
С поворотно-откидной, глухой и поворотной створками
Т-образное с двумя глухими и поворотно-откидной створками
Т-образное с поворотной и глухой и поворотно-откидной створками
Балконная дверь
Штульповая балконная дверь
Балконный блок, с глухим окном
Балконный блок, с поворотно-откидной створкой
Шаг 3: Укажите ширину и высоту окна
Ширина мм.
X
Высота мм.
Рассчитать
Шаг 4: Результат расчета стоимости
Цена: 0 руб.
Характеристики:
Размер (Ш x В):
Размер (Ш x В):
Профиль:
VEKA 60 мм, 4 камеры
Стеклопакет:
Однокамерный (4-16-4)
Рассчитать с установкой под ключ
Благодаря тому, что наше оконное производство оснащено современными, постоянно модернизируемыми автоматическими линиями с немецким оборудованием, вся выпускаемая продукция полностью соответствует российским и международным требованиям в плане допусков и надежности. Это позволяет нам гарантировать фактический срок службы изделий не менее 50 лет. Немаловажным является и то, что все штатные специалисты оконного завода «ОкнаБест» (в том числе – работающие с выездом по СПб и области) имеют большой стаж, исключающий случайные ошибки на всех этапах.
Мощности собственного оконного завода позволяют выпускать ежедневно до 830 кв. м изделий (или 25 000 кв. м в месяц). В их числе как пластиковые и алюминиевые окна различных моделей, так и входные, балконные двери, порталы, а также комплектующие и установочные материалы. Максимальный срок выполнения заказов не превышает в среднем 4 суток.
Виды оконных пластиковых профилей, которые мы изготавливаем:
Предлагая купить пластиковые окна в СПб от завода-производителя, мы оказываем и услуги по их монтажу с. Наши специалисты выполняют работы по установке изделий быстро и с гарантией, а отсутствие перекосов и зазоров за счет правильных замеров и дополнительной герметизации не только помогает продлить срок службы остекления, но и обеспечивает в квартире тишину и комфортную температуру на долгие годы.
Этапы сотрудничества с нами
Заказ пластиковых окон с установкой под ключ на нашем заводе в СПб и Ленинградской области включает в себя следующие шаги:
Предварительный расчет. Получив ваш звонок, специалисты обсудят с вами все детали, а также назовут ориентировочную стоимость.
Финишный расчет. Будет выполнен по итогам замеров и позволит узнать окончательную цену вашего заказа.
Доставка. Пластиковые окна поставляются напрямую с производства завода в оговоренное время силами нашего автопарка.
Замер. Мастер компании посетит вас в удобное вам время, проведет измерения, согласует особенности комплектации и монтажа окон.
Заключение договора. В зависимости от вашего желания, осуществляется в офисе или непосредственно на дому. Предоплата всего 30%, остатки по окончании всех работ.
Монтаж. Это последний этап, на котором мастера компании выполнят демонтаж старых рам и установку новых светопрозрачных конструкций.
Услуги и сервис
Оконный калькулятор
У нас вы можете рассчитать стоимость окна прежде чем сделать заказ.
Заказывали балкон под ключ, в том числе объединение с комнатой.Сотрудничество прошло морально комфортно и без ущерба для кошелька.Ребята очень грамотные, адекватные и приятные в общении.Никаких подвохов, никаких сюрпризов.Всё чинно и благородно.
АРТЕМ ЕГОРОВ
Всё хорошо, окна заказывал 6 мая, и вот 18 уже привезли их и установили. Все 3 окна хорошего качества и по нормальной цене. Также хочу отметить вежливых сотрудников в офисе, перед подписанием договора меня детально проконсультировали по всем вопросам.
АЛЕКСЕЙ Г.
Выбрали «ОкнаБест» прежде всего за приличный сервис и прозрачную систему расчета. Монтаж и сроки так же порадовали. Мамина хрущевка на пр. Ветеранов преобразилась изнутри, да и с улицы беленькие откосы выглядят симпатично. Летом хотим заказать остекление балкона. Спасибо ребятам, не подвели!
ИРИНА ЯРОСЛАВОВНА
Была серьезная задача – угловое остекление лоджии и окна гостиной с выходом на главную площадь города. Ставлю компании 5+ за качество и сроки. По деньгам сэкономил, в сравнении с теми, кого рассматривал раньше. Спасибо!